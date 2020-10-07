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В Британии намерены сократить самоизоляцию для туристов

Новина українською → Лондон, Среда 07 октября 2020 20:39
В Британии намерены сократить самоизоляцию для туристов Фото: турист (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании планирует сократить периода самоизоляции для иностранных путешественников. Сейчас по прибытию в страну требуется самоизоляция в течение 14 дней.

Об этом сообщил министр транспорта Британии Грант Шаппс в Twitter.

"По согласованию с медицинскими экспертами мы продвигаемся к следующему шагу по сокращению периода карантина для путешествий, запустив Глобальную рабочую группу по путешествиям, чтобы открыть международные поездки и развивать наш бизнес", - сказал Шаппс.

При этом он добавил, что будет внедрен режим тестирования, чтобы сократить период самоизоляции, а также широкий спектр других мер, позволяющих путешествовать при одновременном снижении показателей COVID-19.

Однако министр не предоставил подробностей относительно того, сколько будет длиться новый режим самоизоляции и когда он вступит в силу.

Напомним, в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.

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