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У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

Новость на русском → Лондон, Середа 07 жовтня 2020 20:39
У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів Фото: турист (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Великобританії планує скоротити періоду самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібно самоізоляція протягом 14 днів.

Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

"За погодженням з медичними експертами ми просуваємося до наступного кроку по скороченню періоду карантину для подорожей, запустивши Глобальну робочу групу з подорожей, щоб відкрити міжнародні поїздки і розвивати наш бізнес", - сказав Шаппс.

При цьому він додав, що буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції, а також широкий спектр інших заходів, що дозволяють подорожувати при одночасному зниженні показників COVID-19.

Однак міністр не надав подробиць щодо того, скільки буде тривати новий режим самоізоляції і коли він набере чинності.

Нагадаємо, у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

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