В Британии протестуют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах

Британия в апреле запустит тестирование системы использования COVID-паспортов , которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. Их проверят на шоу комиков и футбольных матчах.

Первое мероприятие, на котором будет тестироваться система, состоится 16 апреля в Ливерпуле, это будет выступление комиков. Зрителей будут дополнительно проверять на коронавирус до и после шоу.

Также COVID-паспорта будут тестироваться во время полуфинала и финала Кубка Англии, чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, массового забега в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.

Тестирование системы завершится к середине мая.

Британские власти ранее сообщали, что не хотят распространять использование COVID-паспортов на общественный транспорт и магазины, продающие товары первой необходимости.