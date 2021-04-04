ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии протестуют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах

Новина українською → Лондон, Воскресенье 04 апреля 2021 14:25
В Британии протестуют COVID-паспорта на шоу комиков и футбольных матчах Фото: в Британии запустят пилотный проект COVID-паспортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Британия в апреле запустит тестирование системы использования COVID-паспортов, которые будут подтверждать, что человек безопасен для окружающих. Их проверят на шоу комиков и футбольных матчах.

Об этом сообщает BBC.

Первое мероприятие, на котором будет тестироваться система, состоится 16 апреля в Ливерпуле, это будет выступление комиков. Зрителей будут дополнительно проверять на коронавирус до и после шоу.

Также COVID-паспорта будут тестироваться во время полуфинала и финала Кубка Англии, чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, массового забега в Хертфордшире, а также несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечеринку в ночном клубе, бизнес-конференцию и показ кино в кинотеатре.

Тестирование системы завершится к середине мая.

Британские власти ранее сообщали, что не хотят распространять использование COVID-паспортов на общественный транспорт и магазины, продающие товары первой необходимости.

Напомним, в парламенте Великобритании создали альянс, чтобы противостоять идее введения паспортов вакцинации для использования внутри страны.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Великобритания паспорт вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19