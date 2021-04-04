ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії протестують COVID-паспорти на шоу коміків і футбольних матчах

Новость на русском → Лондон, Неділя 04 квітня 2021 14:25
У Британії протестують COVID-паспорти на шоу коміків і футбольних матчах Фото: у Британії запустять пілотний проект COVID-паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Велика Британія у квітні запустить тестування системи використання COVID-паспортов, які будуть підтверджувати, що людина безпечна для оточуючих. Їх перевірять на шоу коміків і футбольних матчах.

Про це повідомляє BBC.

Перший захід, на якому буде тестуватися система, відбудеться 16 квітня в Ліверпулі, це буде виступ коміків. Глядачів будуть додатково перевіряти на коронавірус до і після шоу.

Також COVID-паспорти будуть тестуватися під час півфіналу та фіналу Кубка Англії, чемпіонату світу зі снукеру в Шеффілді, масового забігу в Хертфордширі, а також декілька заходів в Ліверпулі, включаючи вечірку в нічному клубі, бізнес-конференцію і показ кіно в кінотеатрі.

Тестування системи завершиться до середини травня.

Британська влада раніше повідомила, що не хоче поширювати використання COVID-паспортів на громадський транспорт і магазини, що продають товари першої необхідності.

Нагадаємо, у парламенті Великої Британії створили альянс, щоб протистояти ідеї введення паспортів вакцинації для використання всередині країни.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Великобритания паспорт вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19