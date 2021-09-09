ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca

Новина українською →
Британия, Четверг 09 сентября 2021 16:44
В Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca Фото: в Британии разрешили третью дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Регулирующий орган Великобритании разрешил использование препаратов Pfizer и AstraZeneca в качестве бустерных прививок. Это связано с тем, что со временем эффективность вакцин снижается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В обьявлении не указывалось, кому именно будут предлагать бустерные дозы, поскольку это будет решать Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Отмечается, что министры желают как можно быстрее развернуть программу массовой вакцинации, чтобы предотвратить возможное увеличение случаев заражения коронавирусом, которые ожидаются этой осенью и зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе