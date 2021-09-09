ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca

Новость на русском →
Британія, Четвер 09 вересня 2021 16:44
У Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca Фото: у Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Регулюючий орган Великобританії дозволив використання препаратів Pfizer і AstraZeneca як бустерні щеплення. Це пов’язано з тим, що з часом ефективність вакцин знижується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В оголошені не вказувалося, кому саме пропонуватимуть бустерні дози, оскільки це вирішуватиме Об’єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI).

Зазначається, що міністри бажають якомога швидше розгорнути програму масової вакцинації, аби запобігти можливому збільшенню випадків зараження на коронавірус, які очікуються цієї осені та зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус