В Британии развернули компанию скорейшей вакцинации беременных женщин: в чем причина

В Великобритании развернули компанию касаемо скорейшей вакцинации от коронавируса беременных женщин. Их будут прививать независимо от срока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, 20% тяжелобольных коронавирусом людей - вакцинированные беременные женщины.

Согласно исследованиям израильских врачей, перенесенный во время беременности коронавирус является не только опасным для будущих мам, но и для плода.

"Вакцину можно вводить на любом сроке беременности, мы получаем и отслеживаем большие данные о прививках для беременных, так вот, они не увеличивает риск выкидыша или мертворождения", - отметил президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов Джо Маунтфилд.