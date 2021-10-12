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В Британии развернули компанию скорейшей вакцинации беременных женщин: в чем причина

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Великобритания, Вторник 12 октября 2021 16:08
В Британии развернули компанию скорейшей вакцинации беременных женщин: в чем причина Фото: в Британии развернули компанию скорейшей вакцинации беременных женщин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Великобритании развернули компанию касаемо скорейшей вакцинации от коронавируса беременных женщин. Их будут прививать независимо от срока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, 20% тяжелобольных коронавирусом людей - вакцинированные беременные женщины.

Согласно исследованиям израильских врачей, перенесенный во время беременности коронавирус является не только опасным для будущих мам, но и для плода.

"Вакцину можно вводить на любом сроке беременности, мы получаем и отслеживаем большие данные о прививках для беременных, так вот, они не увеличивает риск выкидыша или мертворождения", - отметил президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов Джо Маунтфилд.

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