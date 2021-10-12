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В Британії розгорнули компанію щонайскорішої вакцинації вагітних жінок: в чому причина

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Великобританія, Вівторок 12 жовтня 2021 16:08
В Британії розгорнули компанію щонайскорішої вакцинації вагітних жінок: в чому причина Фото: в Британії розгорнули компанію щонайскорішої вакцинації вагітних жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Великобританії розгорнули компанію щодо найскорішої вакцинації від коронавірусу вагітних жінок. Їх щепитимуть незалежно від терміну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я, 20% важкохворих коронавірусом людей - невакциновані вагітні жінки.

Відповідно до досліджень ізраїльських лікарів, перенесений під час вагітності коронавірус є не лише небезпечним для майбутніх мам, але і для плоду.

"Вакцину можна вводити на будь-якому терміні вагітності, ми отримуємо і відстежуємо великі данні про щеплення для вагітних, так ось, воно не збільшує ризик викидня або мертвонародження", - відзначив віцепрезидент Королівського коледжу акушерів і гінекологів Джо Маунтфілд.

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