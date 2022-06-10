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В Британии сожгут средства защиты от COVID на 5 млрд долларов

Фото: в Британии уничтожат средства защиты от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Великобритании намерены сжечь неиспользованные средства защиты от COVID на 5 млрд долларов. Они непригодны для применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что правительство планирует сжечь защитную одежду и другие средства, закупленные в начале пандемии, чтобы предотвратить заражения сотрудников сферы здравоохранения.

Согласно отчету Комитета по государственным счетам Палаты общин (PAC), в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) хранятся средства индивидуальной защиты на 5 млрд долларов, которые не могут быть использованы, поскольку не соответствуют стандартам.

"У департамента нет четкой стратегии утилизации этих избыточных средств индивидуальной защиты, но они сообщили нам, что планируют сжечь значительные объемы и будут стремиться вырабатывать из них энергию", - говорится в документе.

На эту информацию уже отреагировала оппозиция и обвинила консерваторов "в позорной расточительности".

"Министры небрежно сжигают деньги налогоплательщиков на миллиарды, поскольку непригодные халаты, защитные очки и перчатки буквально превращаются в дым", - заявила Анджела Рейнер, заместитель лидера лейбористов.

Напомним, несмотря на войну в Украине все еще действуют карантинные ограничения из-за коронавируса. Их продлили до 31 августа.

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