В Британии вторые сутки подряд фиксируют более 20 тысяч новых случаев COVID

Великобритания зарегистрировала 20 479 новых случаев COVID-19. Также зафиксировано 23 смерти.
Об этом сообщает Sky News.
28 июня было зарегистрировано 22 868 случаев за предыдущие сутки, что стало самым высоким показателем с 30 января. Днем ранее, 27 июня, было зарегистрировано 14 876 новых случаев.
На этот момент 44 581 771 британец получил одну дозу вакцины против коронавируса. 32 721 762 человека полностью вакцинированы.
Это означает, что 84,6% взрослого населения получили первую дозу, тогда как 62,1% получили две дозы.
Отметим, правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.