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В Британии выявили "индийский" штамм коронавируса

Новина українською → Лондон, Пятница 16 апреля 2021 15:50
В Британии выявили "индийский" штамм коронавируса Фото: в Британии выявили "индийский" штамм коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые выявили в Индии. На сегодняшний день известно о более 70 случаях заражения новым штаммом.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что новый штамм коронавируса выявили у 77 жителей Соединенного Королевства. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре - Шотландии.

На данный момент новый вариант коронавируса вызывает озабоченность из-за особенностей двух мутаций в шиповом белке, объединенном в одном и том же вирусе. Эксперты опасаются, что "индийский" штамм коронавируса может быть более заразным или менее восприимчивым к вакцинам.

"Эти две мутации, работающие вместе, могут быть намного более проблематичными, чем "южноафриканские" и "бразильские" варианты, у которых есть только одна мутация бегства", - заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

Напомним, в начале апреля в Индии выявили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Кроме того, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.

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