В Британії виявили "індійський" штам коронавірусу

У Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо про понад 70 випадків зараження новим штамом.

Наголошується, що новий штам коронавірусу виявили у 77 жителів Сполученого Королівства. Зокрема, 73 жителів Англії і ще чотири - Шотландії.

На цей час новий варіант коронавірусу викликає заклопотаність через особливості двох мутацій в шиповиму білку, об'єднаному в одному і тому ж вірус. Експерти побоюються, що "індійський" штам коронавірусу може бути більш заразним або менш сприйнятливим до вакцин.

"Ці дві мутації, які працюють разом, можуть бути набагато більш проблематичними, ніж "південноафриканські" і "бразильські" варіанти, у яких є тільки одна мутація втечі", - заявив професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер.