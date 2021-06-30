ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID

Новина українською →
Великобритания, Среда 30 июня 2021 18:55
В Британии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID Фото: в Британии зафиксировали наибольшее с января число новых случаев COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Великобритании 30 июня зарегистрировали 26 068 новых случаев коронавируса. Это является самым высоким показателем с 29 января 2021 года.

Об этом сообщает Sky News.

Также было зафиксировано 14 смертей.

В последнее время в Великобритании наблюдается тревожная динамика по количеству ежедневных случаев коронавируса. В стране циркулирует заразный "дельта"-штамм COVID-19.

Уже третий день подряд фиксируется более 20 тысяч случаев за сутки. 29 июня в стране зафиксировали 20 479 новых случаев COVID-19. Также было зафиксировано 23 смерти. 28 июня было зарегистрировано 22 868 случаев за предыдущие сутки, что стало самым высоким показателем с 30 января.

Отметим, правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19