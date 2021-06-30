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В Британії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID

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Велика Британія, Середа 30 червня 2021 18:55
В Британії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID Фото: в Британії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Великій Британія 30 червня зареєстрували 26 068 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником з 29 січня 2021 року.

Про це повідомляє Sky News.

Також було зафіксовано 14 смертей.

Останнім часом у Великій Британії спостерігається тривожна динаміка щодо кількості щоденних випадків коронавірусу. У країні циркулює заразний "дельта"-штам COVID-19.

Вже третій день поспіль фіксується понад 20 тисяч випадків за добу. 29 червня в країні зафіксували 20 479 нових випадків COVID-19. Також було зафіксовано 23 смерті. 28 червня було зареєстровано 22 868 випадків за попередню добу, що стало найвищим показником з 30 січня.

Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

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