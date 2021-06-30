В Британії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID
У Великій Британія 30 червня зареєстрували 26 068 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником з 29 січня 2021 року.
Про це повідомляє Sky News.
Також було зафіксовано 14 смертей.
Останнім часом у Великій Британії спостерігається тривожна динаміка щодо кількості щоденних випадків коронавірусу. У країні циркулює заразний "дельта"-штам COVID-19.
Вже третій день поспіль фіксується понад 20 тисяч випадків за добу. 29 червня в країні зафіксували 20 479 нових випадків COVID-19. Також було зафіксовано 23 смерті. 28 червня було зареєстровано 22 868 випадків за попередню добу, що стало найвищим показником з 30 січня.
Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.