В Британії зафіксували найбільшу з січня кількість нових випадків COVID

У Великій Британія 30 червня зареєстрували 26 068 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим показником з 29 січня 2021 року.

Вже третій день поспіль фіксується понад 20 тисяч випадків за добу. 29 червня в країні зафіксували 20 479 нових випадків COVID-19. Також було зафіксовано 23 смерті. 28 червня було зареєстровано 22 868 випадків за попередню добу, що стало найвищим показником з 30 січня.

Зазначимо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.