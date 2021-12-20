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В Британии зарегистрировали 12 смертей от "Омикрона"

Автор: Иванна Шовкун

На прошлой неделе в Британии подтвердили первый летальных случай пациента с "Омикроном". За неделю в стране зафиксировали уже 12 смертей в результате заражения новым штаммом коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Количество смертей от "Омикрона" в Британии подтвердил в понедельник, 20 декабря, министр юстиции Доминик Рааб. По словам политика, помимо 12 смертей еще 104 человека в настоящее время находятся в больнице с "Омикроном".

На прошлой неделе официальные лица предупредили, что количество госпитализаций может достигнуть нового максимума, поскольку последствия последнего всплеска болезни сказываются на населении. Потому, по словам Рааба, в Британии могут ввести более жесткие социальные ограничения перед Рождеством.

"При оценке ситуации мы очень сильно полагаемся на поступающие реальные данные, и потребуется немного больше времени, чтобы оценить эту критическую проблему серьезности "Омикрона", - сказал министр.

Напомним, Угур Шахин, генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая разрабатывает вакцину Pfizer, предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19.

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ВеликобританияОмикрон