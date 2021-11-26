Британия бьет тревогу из-за нового штамма коронавируса: рейсы отменили в несколько стран

Великобритания бьет тревогу из-за нового штамма коронавируса , который возник в Южной Африке. Из-за этого отменили рейсы сразу в несколько стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет о штамме коронавируса B.1.1.529, который известен сейчас тем, что распространяется быстрее коронавируса "Дельта".

"Что мы действительно знаем, так это то, что существует значительное количество мутаций, возможно, вдвое больше мутаций, которые мы наблюдали в варианте Дельта", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Великобритания объявила, что временно запрещает полеты из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини. Запрет начнет действовать в 12:00 в пятницу. Люд, которые возвращаются из этих стран в Великобританию немедленно будут помещены на карантин.

Джавид также сказал, что необходимы дополнительные данные, но ограничения на поездки необходимы в качестве меры предосторожности, поскольку ученые заявили, что необходимы лабораторные исследования для оценки вероятности мутаций, приводящих к значительному снижению эффективности вакцины.

"И это говорит о том, что он может быть более передаваемым, а имеющиеся у нас вакцины могут быть менее эффективными", - сказал министр.

Власти утверждают, что из-за нового штамма нужно действовать быстро и на опережение, даже если на получение всей необходимой информации о характеристиках вируса могут потребоваться недели.