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Британія б'є на сполох через новий штам коронавірусу: рейси скасували в кілька країн

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Великобританія, П'ятниця 26 листопада 2021 01:08
Британія б'є на сполох через новий штам коронавірусу: рейси скасували в кілька країн Фото: Великобританія скасувала рейс в кілька країн через новий штам COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія б'є на сполох через нового штаму коронавірусу, який виник у Південній Африці. Через це скасували рейси відразу в кілька країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про штам коронавірусу B.1.1.529, який відомий зараз тим, що поширюється швидше коронавірусу "Дельта".

"Що ми дійсно знаємо, так це те, що існує значна кількість мутацій, можливо, вдвічі більше мутацій, які ми спостерігали у варіанті Дельта", - сказав міністр охорони здоров'я Саджида Джавід.

Великобританія оголосила, що тимчасово забороняє польоти з Південної Африки, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото і Есватіні. Заборона почне діяти о 12: 00 у п'ятницю. Людей, які повертаються з цих країн до Великобританії негайно будуть поміщені на карантин.

Джавід також сказав, що необхідні додаткові дані, але обмеження на поїздки необхідні в якості запобіжного заходу, оскільки вчені заявили, що необхідні лабораторні дослідження для оцінки ймовірності мутацій, що призводять до значного зниження ефективності вакцини.

"І це говорить про те, що він може бути більш переданим, а наявні у нас вакцини можуть бути менш ефективними", - сказав міністр.

Влада стверджує, що через новий штам потрібно діяти швидко і на випередження, навіть якщо на отримання всієї необхідної інформації про характеристики вірусу можуть знадобитися тижні.

Нагадаємо, що вчені виявили новий штам коронавірусу. Вони кажуть, що він небезпечніший за "дельту".

Раніше повідомлялося, що ВООЗ скликало екстрені збори через новий коронавірус.

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