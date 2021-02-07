Британия не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19
Куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.
Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.
На вопрос, рассматривает ли правительство Британии возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.
"Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации", - подчеркнул он.
В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от коронавируса, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке от COVID-19.
Напомним, недавно издание The Mirror рассказывало, что в Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинации, который можно будет использовать для заграничных поездок.
Также РБК-Украина писало, что Дания планирует ввести электронный COVID-паспорт для поездок за границу.
О намерениях ввести электронные паспорта вакцинации заявляли и в правительстве Швеции.