ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія не буде вводити паспорти вакцинації від COVID-19

Новость на русском → Лондон, Неділя 07 лютого 2021 13:47
Британія не буде вводити паспорти вакцинації від COVID-19 Фото: Надхім Захаві (flickr.com by FE Week AAC 2016)
Автор: Дмитро Левицький

Куратор процесу вакцинації в Британії Надим Захаві заявив, що британський уряд не планує введення COVID-паспортів. У разі потреби британські лікарі будуть видавати довідку про вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

На питання, чи розглядає уряд Британії можливість введення паспортів вакцинації від коронавірусу, Захаві відповів, що цього немає у планах.

"Ми безумовно не збираємося впроваджувати його (COVID-паспорт) в рамках програми вакцинації", - наголосив він.

Водночас Захаві зазначив, що якщо інші країни будуть вимагати від британських громадян будь-які докази вакцинації від коронавірусу, то вони зможуть попросити у власного лікаря документ про щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно видання The Mirror розповідало, що в Британії почали роботу над створенням документу про COVID-вакцинацію, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.

Також РБК-Україна писало, що Данія планує ввести електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.

Про наміри ввести електронні паспорти вакцинації заявляли і в уряді Швеції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Великобритания паспорт Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19