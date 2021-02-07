Британія не буде вводити паспорти вакцинації від COVID-19

Куратор процесу вакцинації в Британії Надим Захаві заявив, що британський уряд не планує введення COVID-паспортів. У разі потреби британські лікарі будуть видавати довідку про вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News .

На питання, чи розглядає уряд Британії можливість введення паспортів вакцинації від коронавірусу, Захаві відповів, що цього немає у планах.

"Ми безумовно не збираємося впроваджувати його (COVID-паспорт) в рамках програми вакцинації", - наголосив він.

Водночас Захаві зазначив, що якщо інші країни будуть вимагати від британських громадян будь-які докази вакцинації від коронавірусу, то вони зможуть попросити у власного лікаря документ про щеплення від COVID-19.