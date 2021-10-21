Британия массово закупает препараты от COVID-19: будут выдавать наиболее уязвимым

Великобритания закупает сотни тысяч доз препаратов от коронавируса. Запасы планируют раздавать наиболее уязвимым к COVID-19 категориям населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что страна закупает 730 000 доз препаратов для лечения коронавируса.

Речь идет о покупке 480 000 доз молнупиравира, производимого компанией Merck Sharp and Dohme, который уже прошел испытания. Также Великобритания закупает 250 000 доз препарата под названием PF-07321332/ритонавир, производимого Pfizer, клинические испытания которого продолжаются.

"Я рад сообщить, что мы подписали две знаковые сделки, обеспечивающие получение сотен тысяч доз двух новых противовирусных препаратов", - сказал Джавид.

Он добавил, что если методы лечения получат одобрение, то уже этой зимой правительство сможет обеспечить некоторых из наиболее уязвимых пациентов жизненно важной защитой.

Методы лечения двумя препаратами должны быть одобрены Управлением по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Если это произойдет, то тысячи пациентов смогут получить доступ к лечению, чтобы предотвратить распространение вируса и ускорить время выздоровления.