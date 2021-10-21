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Всплеск COVID-19 в Великобритании: власти предупредили о возможном локдауне

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Великобритания, Четверг 21 октября 2021 00:45
Всплеск COVID-19 в Великобритании: власти предупредили о возможном локдауне Фото: власти Великобритании предупредили о возможном локдауне (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании возросла заболеваемость коронавирусом. Власти предупредили о возможном локдауне, если ситуация не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В среду в Великобритании было зарегистрировано 49139 новых случаев COVID-19. Это уже восьмой день подряд, когда число инфицированных превысило 40000.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предупредил население, что заболеваемость может увеличиться до 100 тысяч в день, поэтому важно ускорить вакцинацию.

"Благодаря программе вакцинации связь между госпитализацией и смертельным исходом значительно ослабла, но не прервана", - сказал министр здравоохранения.

Он отметил, что пока правительство не рассматривает переход к "плану Б", который подразумевает ужесточение карантина, но будет вынуждено действовать, если ситуация не изменится.

"Мы внимательно изучаем данные и на данном этапе мы не будем реализовывать наш "план Б" по чрезвычайным мерам. Но мы будем сохранять бдительность, готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, одновременно укрепляя нашу жизненно важную защиту, которая может помочь нам бороться с этим вирусом", - сказал он.

Помимо вакцинации Джавид сказал, что важно делать маленькие шаги в борьбе з вирусом. К ним относятся встречи с другими людьми на открытом воздухе, обеспечение хорошей вентиляции, добровольное ношение масок в людных местах и ​​прохождение тестов на боковой поток.

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