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Британия может начать применять вакцину Pfizer уже в декабре, - разработчик

Автор: Дмитрий Левицкий

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин не исключает начала вакцинации британцев до конца 2020 года. По его мнению, вакцинация от COVID-19 в Британии может начаться в следующем месяце.

Об этом он рассказал в інтерв'ю британскому изданию Sky News.

По словам Шахина, первые готовые вакцины Pfizer могут попасть к британским пациентам уже к середине декабря 2020 года. Однако все будет зависеть от того, выдаст ли вовремя британский регулирующий орган соответствующую лицензию.

"Наиболее ранний срок поставки вакцин наступит не раньше середины декабря. И середина декабря не будет означать, что ситуация кардинально изменится. Это будет тяжелая зима. Прежде чем станет лучше, станет хуже", - добавил он.

В то же время ученый подчеркнул, что вакцина Pfizer поможет вернуться к нормальной жизни уже до середины 2021 года.

Напомним, вакцина Pfizer показала свою эффективность в 90% случаев. Во Всемирной организации здравоохранения назвали вакцину Pfizer многообещающей, однако они рассчитывают на появление и других вакцин от COVID.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения прогнозируют, что вакцина от коронавируса появится в Украине в начале 2021 года. В Минздраве ждут официальную регистрацию эффективной вакцины.

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