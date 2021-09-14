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Британия начинает бустерную вакцинацию от COVID. Но не для всех

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Лондон, Вторник 14 сентября 2021 14:59
Британия начинает бустерную вакцинацию от COVID. Но не для всех Фото: в Британии будут колоть третью дозу вакцины от коронавируса (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Со следующей недели в Великобритании начнут вводить бустерные прививки от COVID-19. Третью дозу предложат людям старше 50-лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно правительственному плану, бустерные уколы от COVID будут предлагаться людям в возрасте 50 лет и старше, а также тем, кто находится в домах престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Британии уже отметил, что предпочтение отдается мРНК-вакцинам. В качестве бустерной прививки предложат вакцину Pfizer или половину дозы Moderna.

А тем, кто не сможет сделать прививку из-за аллергии на мРНК-вакцину, предложат сделать бустерный укол препаратом AstraZeneca.

Также сообщается, что третью дозу не следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как была сделана вторая прививка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах рекомендовали третью прививку от COVID для людей с иммунными расстройствами.

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