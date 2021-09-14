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Британія починає бустерну вакцинацію від COVID. Але не для всіх

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Лондон, Вівторок 14 вересня 2021 14:59
Британія починає бустерну вакцинацію від COVID. Але не для всіх Фото: у Британії будуть колоти третю дозу вакцини від коронавірусу (Billie Weiss / Boston Red Sox / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

З наступного тижня у Великобританії почнуть вводити бустерні щеплення від COVID-19. Третю дозу запропонують людям старше 50-років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з урядовим планом, бустерні уколи від COVID будуть пропонуватися людям у віці 50 років і старше, а також тим, хто знаходиться в будинках престарілих, працівникам охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) Британії вже зазначив, що перевага надається мРНК-вакцинам. В якості бустерного щеплення запропонують вакцину Pfizer або половину дози Moderna.

А тим, хто не зможе зробити щеплення через алергію на мРНК-вакцину, запропонують зробити бустерний укол препаратом AstraZeneca.

Також повідомляється, що третю дозу не слід вводити раніше, ніж через шість місяців після того, як було зроблено друге щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах рекомендували третє щеплення від COVID для людей з імунними розладами.

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