Британія починає бустерну вакцинацію від COVID. Але не для всіх

З наступного тижня у Великобританії почнуть вводити бустерні щеплення від COVID-19. Третю дозу запропонують людям старше 50-років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Згідно з урядовим планом, бустерні уколи від COVID будуть пропонуватися людям у віці 50 років і старше, а також тим, хто знаходиться в будинках престарілих, працівникам охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) Британії вже зазначив, що перевага надається мРНК-вакцинам. В якості бустерного щеплення запропонують вакцину Pfizer або половину дози Moderna.

А тим, хто не зможе зробити щеплення через алергію на мРНК-вакцину, запропонують зробити бустерний укол препаратом AstraZeneca.

Також повідомляється, що третю дозу не слід вводити раніше, ніж через шість місяців після того, як було зроблено друге щеплення.