Британия одобрила применение таблетки против COVID от Pfizer

В Британии одобрили применение противовирусной таблетки Pfizer от Covid-19. Сегодня в стране фиксируют антирекорды по количеству заражений на фоне стремительного распространения нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Таблетку будуть применять пациенты в возрасте от 18 лет, которые имеют легкую или умеренную инфекцию, однако находятся в группе высокого риска обострения болезни.

Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), таблетка от Pfizer наиболее эффективна при приеме на ранних стадиях коронавируса. Ее рекомендуют принимать в течение пяти дней с момента появления первых симптомов.

Компания Pfizer, со своей стороны, заявила об около 90% эффективности в предотвращении госпитализации и летальным случаям.