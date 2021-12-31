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Британия одобрила применение таблетки против COVID от Pfizer

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Пятница 31 декабря 2021 15:16
Британия одобрила применение таблетки против COVID от Pfizer Фото: Британия одобрила применение таблетки против COVID от Pfizer (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии одобрили применение противовирусной таблетки Pfizer от Covid-19. Сегодня в стране фиксируют антирекорды по количеству заражений на фоне стремительного распространения нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Таблетку будуть применять пациенты в возрасте от 18 лет, которые имеют легкую или умеренную инфекцию, однако находятся в группе высокого риска обострения болезни.

Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), таблетка от Pfizer наиболее эффективна при приеме на ранних стадиях коронавируса. Ее рекомендуют принимать в течение пяти дней с момента появления первых симптомов.

Компания Pfizer, со своей стороны, заявила об около 90% эффективности в предотвращении госпитализации и летальным случаям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Южная Корея и Израиль также одобрили применение таблетки против коронавируса от Pfizer.

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