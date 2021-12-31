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Британія схвалила застосування таблетки проти COVID від Pfizer

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П'ятниця 31 грудня 2021 15:16
Британія схвалила застосування таблетки проти COVID від Pfizer Фото: Британія схвалила застосування таблетки проти COVID від Pfizer (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Британії схвалили застосування противірусної пігулки Pfizer від Covid-19. Сьогодні в країні фіксують антирекорди з кількості заражень на тлі стрімкого поширення нового штаму "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Таблетку застосовуватимуть пацієнти віком від 18 років, які мають легку або ж помірну інфекцію, однак перебувають у групі високого ризику загострення хвороби.

Згідно з даними Агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA), таблетка від Pfizer найбільш ефективна при прийомі на ранніх стадіях коронавірусу. Її рекомендують приймати протягом п’яти днів з моменту появи перших симптомів.

Компанія Pfizer, зі свого боку, заявила про близько 90% ефективність в запобіганні госпіталізації та летальним випадкам.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Південна Корея та Ізраїль також схвалили застосування таблетки проти коронавірусу від Pfizer.

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