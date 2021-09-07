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Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет

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Великобритания, Вторник 07 сентября 2021 21:32
Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет Фото: Британия полностью вакцинировала 75% населения старше 16 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

75% граждан Великобритании завершили полный курс вакцинации. Всего в стране сделали более 91 млн прививок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным правительства, после того как в понедельник еще 22 698 человек сделали прививки первой дозой - общее количество введенных вакцин в стране составляет 91 827 909.

Отмечается, что четверо из пяти человек старше 16 лет прошли полный курс вакцинации, однако наибольшим показателем отметился именно Уэльс (84,1%).

С начала компании вакцинации, в Великобритании прививали первой дозой 48 292 811 человек, а второй - 43 535 098.

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