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Британія повністю вакцинувала 75% населення старше 16 років

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Великобританія, Вівторок 07 вересня 2021 21:32
Британія повністю вакцинувала 75% населення старше 16 років Фото: Британія повністю вакцинувала 75% населення старше 16 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

75% громадян Великобританії завершили повний курс вакцинування. Загалом в країні зробили більше ніж 91 млн щеплень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з даними уряду, після того як в понеділок ще 22 698 осіб зробили щеплення першою дозою - загальна кількість введених вакцин в країні становить 91 827 909.

Зазначається, що четверо з п’яти людей старше 16 років пройшли повний курс вакцинації, однак найбільшим показником відзначився саме Уельс (84,1%).

З початку компанії вакцинації, у Великобританії щепили першою дозою 48 292 811 осіб, а другою - 43 535 098.

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