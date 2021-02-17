Британия призывает остановить боевые действия по всему миру для COVID-вакцинации

Британия призывает к принятию резолюции о прекращении огня, чтобы люди, которые живут в зонах боевых действий, могли вакцинироваться от коронавируса. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Председательствуя в среду на заседании Совета Безопасности ООН, Рааб собирается призвать мировых лидеров согласовать эту резолюцию. По его словам, нужно действовать, чтобы не допустить отсутствия доступа к вакцинам для более 160 млн человек из-за конфликтов.

Кроме того, в регионах, где нет программы вакцинации, могут появиться новые варианты коронавируса и риски возникновения новых волн заболевания по всему миру, пишет издание, ссылаясь на его слова.

План временного прекращения огня позволит благотворительным организациям и медицинским работникам безопасно сделать прививки людям, живущим в зонах активных конфликтов, а также беженцам.