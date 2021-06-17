Британия может смягчить ограничения для туристов на фоне иска авиакомпаний

Великобритания рассматривает возможность смягчения правил для полностью привитых путешественников. Это происходит на фоне иска авиакомпаний против правительства, который они подали из-за накопления долгов, вызванных ограничениями.

Об этом сообщает Reuters .

Авиакомпании в настоящее время отчаянно пытаются достичь ослабления ограничений вовремя к июлю и пику сезона, когда они получают наибольшую прибыль. При этом правительство Великобритании пока сохраняет карантинные правила, сдерживающие путешествия.

Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair объединилась с Manchester Airports Group (MAG), чтобы начать судебный процесс против Великобритании из-за ее политики в отношении путешествий. Другие авиакомпании могут присоединиться.

Сегодня авиакомпании подали документы для судебного разбирательства в Верховный Суд Англии, заявил представитель MAG.

Сегодня также транспортный департамент Британии заявил, что рассматривает, как прививку можно использовать для входящих поездок.

"Мы начали работу по рассмотрению роли прививок в формировании разного набора мер по охране здоровья и тестирования для входящих поездок", - заявил в четверг представитель правительства.

Более половины взрослых британцев получили обе дозы вакцины против COVID-19, что значительно опережает страны ЕС.