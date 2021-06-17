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Британия может смягчить ограничения для туристов на фоне иска авиакомпаний

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Великобритания, Четверг 17 июня 2021 17:29
Британия может смягчить ограничения для туристов на фоне иска авиакомпаний Фото: Британия может смягчить ограничения для путешественников (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Великобритания рассматривает возможность смягчения правил для полностью привитых путешественников. Это происходит на фоне иска авиакомпаний против правительства, который они подали из-за накопления долгов, вызванных ограничениями.

Об этом сообщает Reuters.

Авиакомпании в настоящее время отчаянно пытаются достичь ослабления ограничений вовремя к июлю и пику сезона, когда они получают наибольшую прибыль. При этом правительство Великобритании пока сохраняет карантинные правила, сдерживающие путешествия.

Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair объединилась с Manchester Airports Group (MAG), чтобы начать судебный процесс против Великобритании из-за ее политики в отношении путешествий. Другие авиакомпании могут присоединиться.

Сегодня авиакомпании подали документы для судебного разбирательства в Верховный Суд Англии, заявил представитель MAG.

Сегодня также транспортный департамент Британии заявил, что рассматривает, как прививку можно использовать для входящих поездок.

"Мы начали работу по рассмотрению роли прививок в формировании разного набора мер по охране здоровья и тестирования для входящих поездок", - заявил в четверг представитель правительства.

Более половины взрослых британцев получили обе дозы вакцины против COVID-19, что значительно опережает страны ЕС.

При этом Великобритания 16 июня сообщила о 9055 зафиксированных за предыдущие сутки случаях COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем с февраля.

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