Британія може пом'якшити обмеження для мандрівників на тлі позову авіакомпаній

Велика Британія розглядає можливість пом'якшення правил для повністю щеплених мандрівників. Це відбувається на тлі позову авіакомпаній проти уряду, який вони подали через накопичення боргів, спричинених обмеженнями.

Про це повідомляє Reuters .

Авіакомпанії наразі відчайдушно намагаються досягнути послаблення обмежень вчасно до липня та піку сезону, коли вони отримують найбільший прибуток. При цьому уряд Великої Британії поки що зберігає карантинні правила, що стримують подорожі.

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair об'єдналася з Manchester Airports Group (MAG), щоб розпочати судовий процес проти Великобританії через її політику щодо подорожей. Інші авіакомпанії можуть приєднатися.

Сьогодні авіакомпанії подали документи для судового розгляду до Верховного суду Англії, заявив речник MAG.

Сьогодні також транспортний департамент Британії заявив, що розглядає, як щеплення можна використовувати для вхідних поїздок.

"Ми розпочали роботу з розгляду ролі щеплень у формуванні різного набору заходів з охорони здоров'я та тестування для вхідних поїздок", - заявив у четвер представник уряду.

Понад половина дорослих британців отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, що значно випереджає країни ЄС.