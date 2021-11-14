Британия спешит с вакцинацией до зимы: бустеры могут предложить на месяц раньше

Великобритания спешит вакцинировать население от коронавируса до зимы и рождественских праздников. Для того правительство рассматривает возможность получения бустерных доз на месяц раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Великобритания рассматривает возможность введения бустерных доз через пять месяцев после второй дозы вакцины. Как известно, сейчас бустерные дозы вводятся через шесть месяцев.

Это изменение в программе вакцинации Великобритании может быть принято для того, чтоб уменьшить число заболевших коронавирусом перед Рождеством и разгрузить медицинскую систему.

Предполагается, что получить бустер на месяц раньше сможет каждый британец из приоритетных групп, в которые входят работники здравоохранения и социальной защиты, миллионы людей с серьезными проблемами со здоровьем и все взрослые старше 50 лет.

Пока что не было официального объявления об изменении, однако министры настроены решительно.

Известно, что министр здравоохранения Саджид Джавид уже одобрил сокращение разрыва. Источник сообщил изданию, что на прошлой неделе он санкционировал внесение поправки в национальный протокол, правовую основу и регулирующую программу, с целью реализации этого изменения.

Источник, знающий о ситуации, заявил, что JCVI рекомендуют делать бустеры через шесть месяцев, но это руководство, которому правительство не обязано следовать.