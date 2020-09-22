Британия ужесточает карантин для предотвращения второй волны COVID-19
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла "опасного поворотного момента" и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Карантинные меры могут продлиться до шести месяцев.
Об этом сообщает BBC.
Теперь пабы и рестораны должны закрываться 22:00. Делать заказы у бара повсеместно запрещается, вводиться обязательное обслуживание официантами.
Также Джонсон заявил, что по возможности, жители должны работать из дома.
В Англии уже нельзя собираться группами больше шести человек. На фоне жалоб малого бизнеса на потери из-за карантина, правительство решило не идти на более жесткие меры.
Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.
Кроме того, штрафы за нарушение мер о собраниях и отсутствие маски увеличиваются до 200 фунтов стерлингов (около 7,2 тысячи гривен) за первое нарушение.
Премьер также предупредил, что в случае необходимости могут быть введены более строгие ограничения.
Напомним, на прошлой неделе в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.
Также правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.