Британія посилює карантин для запобігання другої хвилі COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія досягла небезпечного поворотного моменту" і оголосив про нові обмеження для запобігання другої хвилі коронавіруса в Англії. Карантинні заходи можуть тривати до шести місяців.

Про це повідомляє BBC.

Тепер паби та ресторани повинні закриватися 22:00. Робити замовлення у бару повсюдно забороняється, вводиться обов'язкове обслуговування офіціантами.

Також Джонсон заявив, що по можливості, жителі повинні працювати з дому.

В Англії вже не можна збиратися групами більше ніж шість осіб. На тлі скарг малого бізнесу на втрати через карантин, уряд вирішив не йти на більш жорсткі заходи.

Інші частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - самостійно визначають свої карантинні заходи.

Крім того, ш трафи за порушення заходів про збори і відсутність маски збільшуються до 200 фунтів стерлінгів (близько 7,2 тисячі гривень) за перше порушення.

Прем'єр також попередив, що в разі необхідності можуть бути введені більш суворі обмеження.

Нагадаємо, минулого тижня у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Також уряд Британії встановило штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів (майже 381 тисяча гривень) за порушення самоізоляції.