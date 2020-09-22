Британія посилює карантин для запобігання другої хвилі COVID-19
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія досягла небезпечного поворотного моменту" і оголосив про нові обмеження для запобігання другої хвилі коронавіруса в Англії. Карантинні заходи можуть тривати до шести місяців.
Про це повідомляє BBC.
Тепер паби та ресторани повинні закриватися 22:00. Робити замовлення у бару повсюдно забороняється, вводиться обов'язкове обслуговування офіціантами.
Також Джонсон заявив, що по можливості, жителі повинні працювати з дому.
В Англії вже не можна збиратися групами більше ніж шість осіб. На тлі скарг малого бізнесу на втрати через карантин, уряд вирішив не йти на більш жорсткі заходи.
Інші частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - самостійно визначають свої карантинні заходи.
Крім того, штрафи за порушення заходів про збори і відсутність маски збільшуються до 200 фунтів стерлінгів (близько 7,2 тисячі гривень) за перше порушення.
Прем'єр також попередив, що в разі необхідності можуть бути введені більш суворі обмеження.
Нагадаємо, минулого тижня у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.
Також уряд Британії встановило штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів (майже 381 тисяча гривень) за порушення самоізоляції.