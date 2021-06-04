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Британский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer для подростков

Автор: РБК-Украина

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь разрешить вакцинацию подростков должен комитет по вакцинам Великобритании

Об этом сообщает издание BBC.

Британский регулятор отметил, что вакцина безопасна и эффективна для возрастной группы, а преимущества перевешивают любые риски.

В MHRA заявили, что провели тщательный анализ вакцины у подростков.

Вакцина компании Pfizer уже одобрена в Британии для использования у людей в возрасте 16 лет и старше.

Исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн заявила, что безопасность вакцины для 12-15-летних детей будет тщательно контролироваться.

"Продление разрешения на применение вакцины не будет одобрено, если не будут соблюдены ожидаемые стандарты безопасности, качества и эффективности", - сказала она.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) теперь должен дать рекомендации правительству о том, следует ли вакцинировать эту возрастную группу в рамках развертывания вакцинации в Великобритании.

Представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения заявил, что оно будет "руководствоваться рекомендациями экспертов и представит обновленную информацию в установленном порядке".

В настоящее время в Великобритании не проводится плановая вакцинация от коронавируса лиц моложе 18 лет.

Напомним, 31 мая в Британии зафиксировали нулевую смертность от коронавируса за сутки. Это был первый случай за все время пандемии.

Кроме того, в Великобритании одобрили применение вакцины от коронавируса Janssen, произведенной компанией Johnson & Johnson.

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