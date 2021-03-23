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"Британский" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине: чем он опасен

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. В Минздраве рассказали, чем он опасен.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей.

"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период - три дня. Болезнь распространяется очень быстро", - сообщил Степанов.

Для этого штамма характерно тяжелое течение болезни, стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за этой мутации вируса, отметил министр.

Вирус начал поражать молодых людей, в частности от 30 до 40 лет. Бессимптомного течения болезни почти не фиксируют, отметил глава Минздрава.

"Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые почки и даже центральную нервную систему, также печень", - сообщил министр.

Были случаи, когда больные "британским" штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать, хотя были при этом в сознании.

Кроме того, возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.

"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине города и области начали вводить усиленные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Отметим, в Украине в "красной" зоне карантина Киев и семь областей.

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