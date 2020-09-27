В Брюсселе усилят карантин, несмотря на смягчение ограничений в Бельгии

Правительство региона Брюссель вводит более жесткие карантинные меры, несмотря на общегосударственное смягчение ограничений в Бельгии. Усиление карантина вступает в силу с 1 октября.

Об этом сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"Правительство региона Брюссель проигнорировало решение Национального совета безопасности по смягчению ограничений и ввело свои, более жесткие меры", - пишет издание.

В частности, отменяют обязательное ношение защитных масок вне дома. Однако каждый человек должен постоянно иметь такую ​​маску при себе. Наличие защитной маски остается необходимым на входах в школы и другие общественные учреждения, на отдельных многолюдных улицах, например, где расположены торговые центры. Решения по поводу таких мест будут принимать мэры местных коммун.

Бары должны закрываться в 23:00. До этого им было разрешено работать до часу ночи. В ночное время с 23:00 до 6:00 запрещены любые собрания людей в количестве более 10 человек.

На уличных рынках не разрешается потребление любых продуктов.

Магазины, торгующие продуктами или напитками, должны закрываться в 22:00, включая так называемые "ночные магазины".

Указано, что уровень распространения болезни в бельгийской столице выше, чем во всей стране. В среднем в Бельгии, по последним данным, среднее ежедневное количество новых инфицированных, из расчета на 7 дней, зарегистрированное на уровне 1528,7 человека. А в Брюсселе этот показатель составляет уже 2305 человек.

Напомним, в центре Лондона произошли столкновения полиции и участников акции против карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса; тысячи протестующих собрались на Трафальгарской площади.

Как писало РБК-Украина, в Германии 26 сентября зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса за последние 5 месяцев: за сутки заболело 2507 человек, еще 9 пациентов умерли.