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У Брюсселі посилять карантин, незважаючи на пом'якшення обмежень у Бельгії

Новость на русском → Брюссель, Неділя 27 вересня 2020 14:04
У Брюсселі посилять карантин, незважаючи на пом'якшення обмежень у Бельгії Фото: карантин (freepik)
Автор: Юлія Струк

Уряд регіону Брюссель запроваджує більш жорсткі карантинні заходи попри загальнодержавне пом'якшення обмежень у Бельгії. Посилення карантину набуває чинності з 1 жовтня.

Про це повідомляє бельгійське видання "The Brussels Times".

"Уряд регіону Брюссель проігнорував рішення Національної ради безпеки з пом’якшення обмежень та запровадив свої, більш жорсткі заходи", - пише видання.

Зокрема, скасовують обов’язкове носіння захисних масок за межами домівок. Однак кожна особа повинна постійно мати таку маску при собі. Наявність захисної маски залишається необхідною на входах до шкіл та інших публічних установ, на окремих багатолюдних вулицях, наприклад, де розташовані торговельні центри. Рішення щодо таких місць прийматимуть мери місцевих комун.

Бари мають закриватися о 23:00. До цього їм було дозволено працювати до першої ночі. У нічний період з 23:00 до 6:00 заборонено будь-які зібрання людей у кількості понад 10 осіб.

На вуличних ринках не дозволяється споживання будь-яких продуктів.

Магазини, які торгують продуктами або напоями, мають закриватися о 22:00, включаючи так звані "нічні магазини".

Вказано, що рівень поширення хвороби у бельгійській столиці є вищим, ніж у всій країні. У середньому у Бельгії, за останніми даними, середня щоденна кількість нових інфікованих, з розрахунку на 7 днів, зареєстрована на рівні 1528,7 особи. А у Брюсселі цей показник становить вже 2 305 людей.

Нагадаємо, у центрі Лондона відбулися сутички поліції та учасників акції проти карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу; тисячі протестувальників зібралися на Трафальгарській площі.

Як писало РБК-Україна, у Німеччині 26 вересня зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу за останні 5 місяців: за добу захворіло 2507 осіб, ще 9 пацієнтів померли.

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