Будет ли локдаун в Украине: что известно

Локдаун в Украине до конца года вводить не будут, однако с января планируется усиление ограничений или тотальный карантин. Правительство продолжает разрабатывать сценарии противодействия коронавирусу, и подробности обнародуют уже на следующей неделе. Каким будет карантин на новогодние праздники, что известно об ограничениях и возможных сроках локдауна - на РБК-Украина.

Зеленский не рекомендовал вводить локдаун в декабре

Президент в своем видеообращении заявил, что не видит необходимости в немедленном введении локдауна и не рекомендовал Кабмину вводить жесткий карантин в декабре. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью контролируемая, карантин выходного дня дал результаты, и заболеваемость перестала стремительно расти.

Также Владимир Зеленский добавил, что совсем избежать локдауна не удастся. есть вероятность его введения в январе. Однако даже при усилении карантина государственная граница для украинцев останется открытой.

Ужесточние карантина возможно в начале январе

Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения в этом месяце. Как отметил глава ведомства Максим Степанов, медицинская система выдержит нагрузку до конца декабря, т.к. прирост новых случаев заболеваемости остается стабильным, без резких скачков.

В Кабмине рассчитывают пройти декабрь с текущими ограничениями "оранжевой" зоны по всей стране. Согласно прогнозу Минздрава, на данный момент разрабатывается вариант усиления карантина не раньше января. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вероятные даты локдауна

Существенное усиление противоэпидемических мер может произойти в первые дни января сроком на 3 недели. В Минздраве объясняют необходимость тотального карантина в этот период тем, что на январь-февраль приходится пик заболеваемости гриппом.

Жесткий карантин в начале месяца позволит снизить показатели инфицирования COVID-19 и разгрузить медицинскую систему перед сезонной вспышкой вирусной инфекции.

Ранее озвучивались вероятные даты усиления карантина - со 2 по 23 января 2021. По информации источников РБК-Украина, правительство еще не определило конкретные сроки, но рассматривается вариант именно усиленного карантина, а не локдауна, поскольку в январе деловая активность и так резко падает.

Список ограничений карантина будет известен 9 декабря

Полный перечень возможных ограничительных мер обнародуют во время следующего заседания Кабмина в среду, 9 декабря. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос об ужесточении карантина в начале января могут поднять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также глава Кабинета министров рассказал, что на совещании с мэрами городов пришли к единому мнению о необходимости ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов.

Более 90% представителей местных властей поддерживают ограничения в работе новогодних ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

При усилении карантина транспорт не остановят

При введении локдауна или усилении карантина новые ограничения не затронут работу общественного транспорта.

Власти также не рассматривают запрет железнодорожного и авиационного сообщения, междугородних и международных направлений. В правительстве отметили, что транспорт не является основным источником распространения коронавирусной инфекции.

Новый год в условиях карантина

Несмотря на то, что введение локдауна до Нового года не планируется, зимние праздники пройдут с ограничениями массовых мероприятий.

В Киеве не будет концертов, развлекательных шоу-программ, фудкортов. Вместо традиционных фестивалей организуют онлайн-трансляции. В КГГА сообщили, что в этом году отказались от установки сцены рядом с елкой на Софийской площади, центр города перекрывать не планируют.

Во Львове также решили отменить масштабные гуляния во время Рождества и Нового года. Однако будут проведены различные мероприятия на небольших локациях в адаптированном к условиям карантина формате.

Ранее сообщалось, что местные власти поддерживают предложение Кабмина о возможном запрете или частичном ограничении работы праздничных ярмарок и других массовых новогодних мероприятий.

Напомним, Кабинет министров продолжает разрабатывать сбалансированный сценарий усиления карантина. О принятии решения правительство должно сообщить за 7 дней.