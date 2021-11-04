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Когда будет пик и спад волны COVID-19: прогноз Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине. По его словам, это произойдет уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

Как рассказал Кузин, министерство прогнозирует, что пиковые нагрузки на медицинскую систему начнутся уже через две-три недели. После этого ситуация начнет улучшаться.

"По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе (ожидается - ред.) улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - сказал главный санврач.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 27 тысяч случаев коронавируса. Почти 700 человек умерли от COVID-19.

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