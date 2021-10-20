ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля

Новина українською →
Украина, Среда 20 октября 2021 13:14
Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Отметим, что по словам Шмыгаля, на сегодня Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за время пандемии COVID - в стране фиксируется большое количество тяжелых случаев и госпитализаций.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два пути развития ситуации с коронавирусом для страны - вакцинация или локдаун.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Карантин Локдаун
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе