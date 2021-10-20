Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.