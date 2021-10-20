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Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Шмигаля

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 13:14
Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Шмигаля Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив можливість введення локдауну в країні. За його словами, тотальний локдаун влада вводити не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.

"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що навіть у "червоній " зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.


Зазначимо, що за словами Шмигаля, на сьогодні Україна зіткнулася з найбільшими викликами за час пандемії COVID - у країні фіксується велика кількість важких випадків і госпіталізацій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучував два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни - вакцинація або локдаун.

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