Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив можливість введення локдауну в країні. За його словами, тотальний локдаун влада вводити не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.

"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що навіть у "червоній " зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.



