Будут ли продлевать локдаун в Киеве: стало известно, когда примут решение

Локдаун в Киеве действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет.

"Ограничения "красной зоны" в столице были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве", - заявил мэр.

Напомним, на время локдауна в Киеве действуют ограничения на общественный транспорт, который может перевозить пассажиров только со специальными пропусками. Кроме пропуска при себе нужно иметь удостоверение личности. Ограничения уже сказались на работе метро, которое увеличило интервал между поездами до 2 минут из-за малого пассажиропотока.

Также в Киеве действуют другие карантинные меры, такие как запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ярмарок и на массовые мероприятия. РБК-Украина публиковало полный список ограничений.