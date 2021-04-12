Чи продовжать локдаун у Києві: стало відомо, коли приймуть рішення
Локдаун в Києві діє до 16 квітня. Але вже цього тижня міська комісія вирішить, продовжувати його чи ні.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Обмеження "червоної зони" у столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві", - заявив мер.
Нагадаємо, на час локдауна в Києві діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками. Крім перепустки при собі треба мати посвідчення особи. Обмеження вже позначилися на роботі метро, яке збільшило інтервал між поїздами до 2 хвилин через малий пасажиропотік.
Також в Києві діють інші карантинні заходи, такі як заборона на прийом відвідувачів в ресторанах, на роботу ярмарків і на масові заходи. РБК-Україна публікувало повний список обмежень.