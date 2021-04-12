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Чи продовжать локдаун у Києві: стало відомо, коли приймуть рішення

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 12:27
Чи продовжать локдаун у Києві: стало відомо, коли приймуть рішення Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Києві діє до 16 квітня. Але вже цього тижня міська комісія вирішить, продовжувати його чи ні.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Обмеження "червоної зони" у столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві", - заявив мер.

Нагадаємо, на час локдауна в Києві діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками. Крім перепустки при собі треба мати посвідчення особи. Обмеження вже позначилися на роботі метро, ​​яке збільшило інтервал між поїздами до 2 хвилин через малий пасажиропотік.

Також в Києві діють інші карантинні заходи, такі як заборона на прийом відвідувачів в ресторанах, на роботу ярмарків і на масові заходи. РБК-Україна публікувало повний список обмежень.

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