Чи продовжать локдаун у Києві: стало відомо, коли приймуть рішення

Локдаун в Києві діє до 16 квітня. Але вже цього тижня міська комісія вирішить, продовжувати його чи ні.

"Обмеження "червоної зони" у столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві", - заявив мер.

Нагадаємо, на час локдауна в Києві діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками. Крім перепустки при собі треба мати посвідчення особи. Обмеження вже позначилися на роботі метро, ​​яке збільшило інтервал між поїздами до 2 хвилин через малий пасажиропотік.

Також в Києві діють інші карантинні заходи, такі як заборона на прийом відвідувачів в ресторанах, на роботу ярмарків і на масові заходи. РБК-Україна публікувало повний список обмежень.