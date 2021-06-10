Будут ли смешивать в Украине COVID-вакцины: объяснение главного санврача

Сейчас в Украине не предусмотрены прививки людей вакцинами против коронавируса от разных производителей. В случае утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) такого механизма, Украина сможет применить такую практику.
Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что в мире сейчас продолжается исследование уровня эффективности смешивания вакцин и в некоторых случаях такая практика демонстрирует действенность. Однако требуется более детальное изучение и его результаты.
"Результаты предыдущих исследований в некоторых странах, которые сейчас есть, показывают: в некоторых случаях это является эффективной мерой. Но они изучают опыт, который произошел случайно - когда поставка второй дозы препарата задерживалось, и люди вынуждены были делать прививки другим типом. Сейчас эти данные только публикуются", - отметил Кузин.
Сегодня в Украине предусмотрена вакцинация только вакциной одного производителя.
"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин", - подчеркнул главный санитарный врач.
Главный санитарный врач Игорь Кузин также рассказал, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить у семейного врача.