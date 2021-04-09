Буковель открывается, названа дата

Горнолыжный курорт "Буковель" начнет принимать туристов с 10 апреля. Количество работающих подъемников и трасс будет увеличиваться постепенно.

Об этом сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook.

Он отметил, что Прикарпатье вышло из "красной зоны" карантина и курорт возобновляет работу. "Завтра (10 апреля, -ред) Буковель будет открыт для туристов", - написал Шевченко. По его словам, в первые дни будут работать три подъемника – 1, 2 и 7. Постепенно их количество, как и горнолыжных спусков и других объектов курорта, будет увеличиваться. "Приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом", - добавил он.