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Буковель открывается, названа дата

Новина українською → Ивано-Франковск, Пятница 09 апреля 2021 22:06
Буковель открывается, названа дата Фото: Курорт "Буковель" (instagram.comfloor_west)
Автор: РБК-Украина

Горнолыжный курорт "Буковель" начнет принимать туристов с 10 апреля. Количество работающих подъемников и трасс будет увеличиваться постепенно.

Об этом сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook.

Он отметил, что Прикарпатье вышло из "красной зоны" карантина и курорт возобновляет работу. "Завтра (10 апреля, -ред) Буковель будет открыт для туристов", - написал Шевченко.

По его словам, в первые дни будут работать три подъемника – 1, 2 и 7. Постепенно их количество, как и горнолыжных спусков и других объектов курорта, будет увеличиваться. "Приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что с 10 апреля "красная зона" карантина в Ивано-Франковске перестанет действовать. Но в регионе останутся в силе карантинные ограничения "желтой зоны". РБК-Украина подробно расписало, какие именно.

Отметим, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.

До этого стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет движение поездов между Львовом и Ровно. Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начали движение с 9 апреля.

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