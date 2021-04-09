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УЗ возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области

Новина українською → Ивано-Франковская область, Пятница 09 апреля 2021 18:25
УЗ возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области Фото: поезда снова будут останавливаться в Ивано-Франковской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.

При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.

Напомним, ранее стало известно, что с 10 апреля "красная зона" карантина в Ивано-Франковске перестанет действовать. Но в регионе останутся в силе карантинные ограничения "желтой зоны". РБК-Украина подробно расписало, какие именно.

До этого стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет движение поездов между Львовом и Ровно. Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начали движение с 9 апреля.

Отметим, как правило, железнодорожное сообщение полностью не прекращено с "красными зонами". Периодически "Укрзализныця" объявляет о запуске специальных рейсов. Ожидается, что такая практика продлится на время локдауна.

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