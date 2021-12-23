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Бустерная доза AstraZeneca работает против "Омикрона", - исследование

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Великобритания, Четверг 23 декабря 2021 16:56
Бустерная доза AstraZeneca работает против "Омикрона", - исследование Фото: бустерная доза AstraZeneca работает против "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Согласно данным исследования лаборатории Оксфордского университета, курс из трех доз прививок вакциной AstraZeneca против нового варианта коронавируса "Омикрон", показал высокую эффективность. Титры нейтрализации "Омикрона" после третьей дозы Vaxzevria повышались по сравнению с титрами после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фармацевтической компании AstraZeneca.

"Вакцина Vaxzevria от AstraZeneca значительно повысила уровни антител против варианта "Омикрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей бустерной дозы, согласно данным нового лабораторного исследования", - говорится в заявлении компании.

В частности, в компании утверждают, что титры нейтрализации "Омикрон" после третьей дозы Vaxzevria повышались по сравнению с титрами после второй дозы. Также указано, что уровни антител, наблюдаемые после третьей бустерной дозы, были выше, чем нейтрализующие антитела, обнаруженные у лиц, которые ранее были инфицированы COVID-19 (варианты "Альфа", "Бета", "Дельта" и исходный штамм) и вылечились от него.

"Сыворотка, полученная от людей через месяц после получения третьей бустерной прививки, нейтрализовала вариант "Омикрон" до уровней, которые в целом были аналогичны уровням, наблюдаемым через месяц после второй дозы против варианта "Дельта", - говорится в результатах исследования.

Исследование было проведено исследователями из Оксфордского университета, а результаты были опубликованы в рецензируемом медицинском журнале bioRxiv.

Напомним, европейская комиссия сообщила о создании экспресс-метода обнаружения COVID-штамма "Омикрон". Он поможет выявлять вирус быстрее и сократит нагрузку на исследовательские учреждения.

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