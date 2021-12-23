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Бустерна доза AstraZeneca працює проти "Омікрону", - дослідження

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Великобританія, Четвер 23 грудня 2021 16:56
Бустерна доза AstraZeneca працює проти "Омікрону", - дослідження Фото: бустерна доза AstraZeneca працює проти "Омікрона" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Згідно з даними дослідження лабораторії Оксфордського університету, курс з трьох доз щеплень вакциною AstraZeneca проти нового варіанту коронавірусу "Омікрон", показав високу ефективність. Титри нейтралізації "Омікрону" після третьої дози Vaxzevria підвищувалися порівняно з титрами після другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фармацевтичної компанії AstraZeneca.

"Вакцина Vaxzevria від AstraZeneca значно підвищила рівні антитіл проти варіанту "Омікрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) після третьої бустерної дози, згідно з даними нового лабораторного дослідження", - йдеться в заяві компанії.

Зокрема, в компанії стверджують, що титри нейтралізації "Омікрон" після третьої дози Vaxzevria підвищувалися в порівнянні з титрами після другої дози. Також зазначено, що рівні антитіл, що спостерігаються після третьої бустерної дози, були вищими, ніж нейтралізуючі антитіла, виявлені у осіб, які раніше були інфіковані COVID-19 (варіанти "Альфа", "Бета", "Дельта" і теперішній штам) і вилікувалися від нього.

"Сироватка, отримана від людей через місяць після отримання третьої бустерної дози, нейтралізувала варіант "Омікрон" до рівнів, які в цілому були аналогічні рівням, що спостерігаються через місяць після другої дози проти варіанту "

Дельта", - йдеться в результатах дослідження.

Дослідження було проведено дослідниками з Оксфордського університету, а результати були опубліковані в рецензованому медичному журналі bioRxiv.

Нагадаємо, Європейська комісія повідомила про створення експрес-методу виявлення COVID-штаму "Омікрон". Він допоможе виявляти вірус швидше і скоротить навантаження на дослідницькі установи.

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