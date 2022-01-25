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Бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунитет против "Омикрона", - исследование

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Вторник 25 января 2022 20:28
Бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунитет против "Омикрона", - исследование Фото: бустерная доза AstraZeneca усиливает иммунитет против "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Новые данные клинических исследований продемонстрировали усиление иммунного ответа против штаммов коронавируса "Бета", "Дельта", "Альфа" и "Гамма" после бустерной дозы вакцины VaxZevria (AstraZeneca). Дополнительный анализ также показал усиление иммунного ответа против варианта "Омикрон".

Об этом говорится в заявлении компании AstraZeneca, которое предоставили РБК-Украина.

Приведенные результаты наблюдались среди пациентов, которые были ранее привиты вакциной VaxZevria или мРНК-вакциной.

Кроме того, отдельное исследование IV фазы показало, что третья доза вакцины AstraZeneca способствовала существенному повышению уровня антител после вакцинации препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech). Его результаты опубликованы в препринте журнала The Lancet.

Полученные данные дополняют ранее полученные доказательства в пользу применения третьей дозы вакцины VaxZevria независимо от схемы первичной вакцинации, говорится в пресс-релизе компании.

Введение третьей дозы VaxZevria после первых двух доз той же вакцины, или после вакцины мРНК, или после инактивированной вакцины значительно усиливает иммунитет против COVID-19, отметил главный исследователь и директор вакцинного группы Оксфордского университета, профессор Эндрю Поллард.

"Новые данные показывают, что вакцина может играть важную роль и как бустерная доза, в том числе при первичной иммунизации другими вакцинами. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, а также убедительные данные об эффективности вакцины против штамма "Омикрон", мы продолжим подачу заявлений в регуляторные органы во всем мире для возможности применения вакцины в качестве третьего бустерной дозы", - заявил исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных средств компании AstraZeneca Мене Пангалос.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины от "Омикрона".

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